OKC perd Isaiah Hartenstein, gros coup dur pour le début de saison

Isaiah Hartenstein est l'une des belles recrues de l'intersaison pour OKC, après avoir explosé la saison dernière avec les Knicks. Malheureusement, les fans du Thunder devront patienter avant de voir l'intérieur américano-allemand faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

D'après Shams Charania d'ESPN, Hartenstein s'est blessé lors du match de pré-saison entre Denver et OKC et souffre d'une fracture à la main gauche. Il est du coup contraint d'observer une période de repos de 5 à 6 semaines avant que le staff médical ne réévalue son état.

Il est évidemment préférable pour le Thunder et Isaiah Hartenstein que la blessure survienne maintenant plutôt que juste avant les playoffs, mais cela va quand même handicaper l'équipe en termes de profondeur et de rotation intérieure dans ce début de saison. L'ancien joueur des Clippers et des Knicks devrait pouvoir revenir début décembre, au sein d'un groupe qui ne vise rien d'autre qu'une finale de Conférence au minimum après avoir été sorti au 2e tour par le futur champion Dallas la saison dernière.

La Tier List des équipes 2024-2025 : Le Haut du panier