Grosse faute de Bane sur Wembanyama : « Ils ne veulent pas jouer au basket »

Faute flagrante, contact rugueux et réponse immédiate sur le parquet : Victor Wembanyama a dominé malgré le coup de Desmond Bane, avant de livrer un discours lucide et posé après le match.

San Antonio a pris le dessus sur Orlando dimanche soir dans un match mouvementé marqué par de nombreuses fautes et un jeu très physique. Lors du troisième quart-temps, Desmond Bane a littéralement percuté Victor Wembanyama alors que ce dernier cherchait à se positionner en attaque, un contact jugé suffisamment violent pour être sanctionné d’une flagrant foul. Le Français s’est retrouvé au sol, mais s’est immédiatement relevé sans blessure, mais légèrement frustré.

Le coup de pression physique n’a pas empêché Wembanyama de briller. Avec 25 points, 8 rebonds, 5 contres et 4 interceptions, il a mené les Spurs à une victoire 112-103 malgré une journée inhabituelle et épuisante marquée par des retards de voyage.

Sur le banc après une matinée commencée à 6h et un match qui s’est étiré tard dans la nuit, Wembanyama a assumé l’effort avec la nonchalance d’un joueur habitué à faire face à tout. « Jouer au basket, c’est un peu notre normalité, et la mienne aussi. Donc ça m’a fait du bien », a-t-il dit en souriant quand on lui a demandé comment il avait trouvé l’énergie pour performer malgré les circonstances.

Quand il a été interrogé sur l’intensité du match et la nécessité de répondre présent sur le terrain, il a expliqué simplement :

« Une fois qu’on est sur le terrain, on doit répondre à nos responsabilités. Il n’y avait aucune excuse, on devait être prêts ce soir. »

Et même si certains passages ont paru rugueux, notamment la faute flagrante de Bane, Wembanyama a nuancé l’aspect physique du match.

« Je ne pense pas avoir été frustré. Je sais qu’ils jouent comme ça parce qu’ils ne veulent pas jouer au basket. Mais notre travail en attaque, c’est justement de transformer ça en match de basket. »

Cette saison, le Français est très souvent bousculé, voire plus. Ce soir encore, Desmond Bane et les joueurs du Magic ont cherché à le challenger physiquement en lui rentrant dedans, parfois de façon excessive. Victor encaisse, mais il le note et le souligne. "Ils ne veulent pas jouer au basket", sous entendu, ils veulent transformer le match en combat de rue car c'est leur seule chance de nous battre.

Bref, malgré un contact digne d’un bulldozer et un calendrier fatiguant, San Antonio a su répondre présent. Et Wembanyama, toujours fluide dans ses réponses, a confirmé qu’il restait maître de la situation, sur et en dehors du terrain.

