Desmond Bane pète un câble et balance la balle violemment sur Anunoby

Desmond Bane a de nouveau fait parler de lui pour un geste dont nous n'avons toujours pas l'explication...

Mais qu'est-ce qui est passé par la tête de Desmond Bane ? On a beau revoir le ralenti, on ne comprend rien. Rien n'a de sens. Même OG Anunoby semble désemparé face au geste dénué de sens de l'arrière du Magic. On rembobine.

Dimanche soir, les New York Knicks reçoivent le Orlando Magic au Madison Square Garden. Alors qu’Anunoby vient d’échouer au lay-up et se retrouve hors-jeu au pied du panier, Bane récupère la balle et décide de la balancer violemment dans le dos du Knick, à quatre pattes au sol, comme on lancerait une balle de dodgeball.

On lit la surprise sur le visage d’Anunoby quand il se relève et s'approche de son adversaire pour tenter de trouver une raison à son geste. Il n'en aura pas. Bane semble focus, déterminé, pas forcément amusé. La poussette du Knick ne l'aura pas raisonné.

Après avoir séparé tout le monde, les arbitres n’ont pas tergiversé longtemps. L’action a été immédiatement catégorisée comme un acte hostile, entraînant une faute technique. Le public du Garden a réagi avec des sifflets nourris, chaque fois que Bane touchait le ballon ensuite. Malgré tout, l’incident n’a pas fait basculer le match, les Knicks gardant l’avantage pour l’emporter.

Desmond Bane, lui, a terminé la rencontre avec 16 points, mais son geste a transformé sa prestation en un moment déroutant, hésitant entre provocation gratuite et simple erreur de jugement. Le souci, c'est que ce n'est pas la première fois que l'arrière du Magic "pète un câble" cette saison. Il avait été expulsé il y a un mois, lors d'une rencontre face aux Hawks, pour avoir déjà balancé la balle sur Okongwu après une grosse faute flagrante.

Après la rencontre, OG Anunoby répondait à la presse sur l'incident et se contentait de simplement hausser les épaules, presque amusé. « Au début, j'étais perplexe, puis j'ai trouvé ça drôle. J'aime bien Desmond... C'est un type sympa. » s’est-il contenté d’avancer.

Côté Bane, nous n'avons toujours pas d'explication...

Desmond Bane balance la balle dans la tronche d'Okongwu : flagrante, technique et expulsion !