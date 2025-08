Guerschon Yabusele est le nouveau capitaine des Bleus

Avec Evan Fournier et Victor Wembanyama absents, Nicolas Batum et Nando De Colo à la retraite internationale, le choix de Frédéric Fauthoux pour le rôle de capitaine de l'équipe de France s'est rapidement réduit, à l'approche de l'Eurobasket 2025. Le nouveau sélectionneur des Bleus a tranché en cette fin de semaine. Sans que ce soit une grande surprise au regard du CV, de l'expérience et du niveau atteint ces dernières années par le joueur lors des rencontres internationales, en Europe et en NBA, c'est Guerschon Yabusele qui a hérité du brassard virtuel. L'intérieur des New York Knicks, 29 ans, était le choix le plus logique.

Dans des propos relayés par Ouest-France, l'ancien joueur du Real Madrid a expliqué : "Il va falloir être un exemple, être bon et juste sur le terrain comme en dehors. Guider tout le monde sur le bon chemin. Et même si ça ne va pas pour moi sur le plan personnel, conserver toujours une attitude positive pour le groupe. Etablir la relation entre joueurs et staff est important mais aussi entre joueurs si jamais des problèmes apparaissent."

Avec l'équipe de France, Guerschon Yabusele compte trois médailles d'argent : deux aux Jeux Olympiques (en 2021 à Tokyo et en 2024 à Paris) et une à l'Eurobasket 2022.

