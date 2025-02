Entre 2017 et 2019, Guerschon Yabusele a disputé 74 matches de saison régulière et 16 matches de playoffs avec les Boston Celtics, à chaque fois avec un temps de jeu très réduit. Pour autant, l'international français a marqué les esprits. Notamment celui de l'une des plus grandes stars actuelles en NBA. On ne parle pas de Kevin Durant, qui avait déclaré - en blaguant à moitié - qu'il détestait jouer contre Yabusele. Mais de Jayson Tatum, l'ailier des Celtics, avec lequel l'ancien intérieur du Real Madrid a joué pendant deux saisons.

Revenu en NBA l'été dernier, après avoir pris le pari de payer sa clause de départ pour toucher un salaire minimum aux Etats-Unis, celui qui était surnommé le "Dancing Bear" à son arrivée aux Etats-Unis, fait forte impression au champion NBA et olympique. "J'adore Guersch et j'adore le fait qu'il ait eu une opportunité. C'était le plus important et il a l'air de prendre vraiment soin de son corps. Il semble en super forme physique et on dirait qu'il a perdu du poids. On lui donne la chance de jouer et il le fait avec agressivité et confiance. Je suis ravi qu'il soit de retour en NBA et qu'il y réussisse", a déclaré Tatum à Jay King de The Athletic.

Physiquement, Yabusele semble en effet plus affûté que lors de sa première expérience dans la ligue, même s'il faisait déjà des choses impressionnantes à l'époque, sur le peu de temps de jeu qui lui était offert.

Un contrat juteux l'attend

Le retour de Guerschon Yabusele est en effet plus que réussi sur le plan individuel. A 29 ans, l'ancien de Roanne et Rouen a joué 46 matches avec les Sixers cette saison, dont 24 en tant que titulaire. Si Philadelphie lutte dans l'espoir de se qualifier pour le play-in tournament et vit un calvaire sans Joel Embiid, ni Paul George, tous les deux constamment absents, le Français est irréprochable.

Yabusele tourne à 11 points, 5.5 rebonds et 2 passes de moyenne, à 51.5% d'adresse globale et 40% à 3 points. Il ne fait aucun doute qu'il recevra des propositions bien plus juteuses durant l'intersaison en NBA, si y rester est son souhait.

