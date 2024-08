Les 6 équipes NBA qui feraient bien de signer Guerschon Yabusele

Le tournoi de basket masculin des Jeux Olympiques nous a offert plusieurs images fortes. Parmi elles, comment ne pas retenir le dunk féroce de Guerschon Yabusele sur LeBron James ? « Je vais l’accrocher dans ma chambre », prévient déjà le Français. Plus qu’un poster, c’est carrément une carte de visite. Brillant en finale, excellent tout au long du tournoi, encore une fois, l’intérieur du Real Madrid a sans doute réussi à attirer sur lui l’attention des recruteurs et des dirigeants NBA.

Ça tombe bien, comme il le confie sur Twitter, l’ancien joueur des Boston Celtics (16eme choix de la draft en 2016) aimerait bien « une deuxième chance » de se montrer outre-Atlantique. Elle serait plus que méritée. Rentré en Europe en 2019, après seulement deux saisons, il s’est depuis affirmé comme l’un des meilleurs basketteurs du continent. Il est un pilier de l’armada espagnole, avec laquelle il a notamment gagné l’Euroleague en 2023.

L’appel du pied de Guerschon Yabusele aux franchises NBA

Avec l’évolution de la ligue, Yabusele représente un ailier-fort moderne, même du haut de son 2,04 mètres. Il est puissant, mobile et adroit de loin. Avec son expérience, son engagement, ses qualités athlétiques et son touché, le natif de Dreux fait même figure de joueur de rotation précieux pour des équipes candidates aux playoffs. Plusieurs d’entre elles auraient sérieusement intérêt à se pencher sur le dossier. Tour d’horizon de celles que l’on aimerait voir se manifester… en mentionnant surtout les franchises à même de lui proposer un salaire digne de son talent.

Philadelphia Sixers

Il serait le parfait complément de Joel Embiid. Guerschon Yabusele viendrait pour étirer les lignes, mettre de la densité physique, poster les défenseurs plus petits quand son coéquipier camerounais s’écarte du cercle… ce que Tobias Harris faisait, il peut aussi le faire. Sans doute pour moins cher.

Dallas Mavericks

Les derniers finalistes sont déjà équipés sur son poste et ils n’ont de toute façon pas vraiment de place sous le Cap – comme les Sixers d’ailleurs – mais on imagine bien le Français dans un rôle de joueur dynamique en sortie de banc. Les caviars de Luka Doncic feraient le reste.

Golden State Warriors

Oula… Draymond Green et Guerschon Yabusele dans la même équipe… En voilà un avec qui l’intérieur All-Star ne fera sans doute pas le malin. En vérité, les deux hommes pourraient sûrement s’entendre et même former un duo complémentaire si Steve Kerr veut reformer une « Death Lineup ». Le coach Américain a vu le « Dancing Bear » de près, il doit savoir à quoi s’attendre.

Los Angeles Clippers

Avec Nicolas Batum pour faire l’intégration. Yabusele aurait sa place dans l’effectif. Probablement même en tant que titulaire.

Oklahoma City Thunder

S’il était si précieux au côté de Victor Wembanyama, pourquoi ne le serait-il pas avec Chet Holmgren ? Les dirigeants du Thunder devraient au moins y songer. Ils ont un peu plus de place dans la masse salariale. OKC a un effectif effrayant, alors imaginez avec Guerschon.

Denver Nuggets

En back-up d'Aaron Gordon. Parfait. Avec en plus la possibilité de jouer avec Nikola Jokic... ou sans, en tant que pivot small ball.