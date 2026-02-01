Les San Antonio Spurs ont refusé une offre des New York Knicks qui concernait Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet.

Il ne s'agit pas d'un secret, les New York Knicks ne comptent plus sur Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet. Les deux joueurs français représentent deux sérieux candidats à un départ avant la deadline des trades, ce jeudi.

Ces dernières semaines, ce duo tricolore a été régulièrement associé aux San Antonio Spurs. Un raccourci facile en raison de la présence de Victor Wembanyama chez les Texans ? Selon les informations du journaliste du média HoopsHype Michael Scotto, Yabusele et Dadiet ont bel et bien été proposés aux Spurs par les Knicks.

En l'échange, New York voulait récupérer Jeremy Sochan. Au fil des semaines, l'intérieur a disparu de la rotation à San Antonio et son départ semble probable. Sauf que les dirigeants texans ont refusé cette proposition !

Pourquoi cette décision ? A cause du contrat de Yabusele. En effet, les Spurs se montrent réticents à l'idée de récupérer l'ancien Madrilène à cause de sa "player option" à 5,7 millions de dollars pour la saison 2026-2027.

Pour l'intersaison à venir, San Antonio souhaite conserver de la flexibilité financière pour se renforcer. Concernant Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet, il faut espérer que leur situation va se décanter dans les prochains jours...

Guerschon Yabusele n’exclut pas un retour en Europe