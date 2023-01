Avec les Houston Rockets, Hakeem Olajuwon a tout accompli en NBA. Champion, MVP des Finales et de la saison régulière, Défenseur de l’année, Hall of Famer… le pivot a l’un des palmarès les plus complets de l’histoire du basket. Pourtant, à ses yeux, sa principale réussite n’est pas là.

La ligue a récemment annoncé de nouveaux noms pour ses récompenses individuelles en hommage à ses plus grandes légendes. Parmi elles, Olajuwon a donné son nom au trophée de Défenseur de l’année. Avoir sa silhouette sur l’une des distinctions les plus importantes de la NBA est pour lui le plus grand honneur.

Hakeem Olajuwon on the NBA naming the Defensive Player of the Year Award after him. It’s now called the Hakeem Olajuwon Trophy: “That’s the crown. That sealed my career. It can’t be anything higher than that.” And Hakeem is in the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. pic.twitter.com/EzcvPFz8vs

— Mark Berman (@MarkBermanFox26) December 31, 2022