Harden, Giannis et Lillard sont chauds aussi : ça sent bon pour le tournoi de 1v1

Pour qu'il y ait une évolution en NBA, il faut que les stars soient on board. Jusqu'ici, peu de joueurs se manifestaient vraiment pour la mise en place d'un tournoi de un contre un au All-Star Game. Kyrie Irving avait été le premier, en expliquant à Rachel Nichols qu'il était totalement partant. Le meneur des Dallas Mavericks n'est plus seul.

Nichols a en fait réalisé une salve de petites interviews dans lesquelles elle a demandé à plusieurs des grands noms de la ligue ce qu'ils pensaient de la tenue d'un tel tournoi.

James Harden a semblé particulièrement chaud : "Ce serait le feu. Je gagnerais, bien sûr. Même s'il y a des gars comme Kyrie, KD, Steph, LeBron... Beaucoup de gens voudront regarder ça, il faudra se mettre sur son 31".

Idem pour Giannis Antetokounmpo : "Si j'avais l'opportunité de jouer en un contre un, je le ferais, bien sûr".

Et pour Damian Lillard : "S'il y a quelque chose en jeu, les vrais compétiteurs seront là".

Anthony Edwards est même serein à l'idée de remporter le tournoi.

Messieurs, c'est le moment de verbaliser tout ça auprès d'Adam Silver et des organisateurs du All-Star Game 2026 à Los Angeles, OK ?

On Open Run, I asked a bunch of NBA All Stars what they thought of doing a 1-on-1 tourney at next year’s event - and a LOT of them said they’re in. Let’s go… pic.twitter.com/k5ppQCCRyp

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) February 17, 2025