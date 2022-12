Les Hawks et Nate McMillan au bord de l’implosion ?

Les Atlanta Hawks connaissent une saison animée. Depuis plusieurs semaines, il existe des tensions en interne autour de Trae Young et de l'entraîneur Nate McMillan. Avant le match face aux Los Angeles Lakers (121-130), le journaliste de The Athletic Shams Charania a lâché une bombe : le coach serait prêt à poser sa démission.

Une information rapidement démentie par le principal intéressé. Devant les médias, McMillan a rappelé son investissement total avec les Hawks. Et dans son discours, il n'a pas donné l'impression de se trouver sur le départ.

"Nous avons une course à préparer. Nous essayons de mettre nos gars en bonne santé et de viser les Playoffs. Mais les choses qui ont été rapportées, je suis ici pour coacher cette année, et j'ai parlé à Tony Ressler plusieurs fois, et notre objectif est de faire les Playoffs. Et c'est ce à quoi je travaille.

J'ai lu cet article brièvement. Je n'ai jamais parlé à ce journaliste auparavant. Je pense que ces deux dernières semaines, il a écrit quelques articles avec des sources de notre organisation qui font des commentaires sur moi et sur certaines choses que je dis et fais.

"Écoutez, à la fin de l'année, je ferai ce que j'ai toujours fait. Je vais parler avec ma famille et voir si cette flamme, ce feu, pour continuer la saison prochaine est toujours présente. Mais c'est la fin de la saison. Nous allons dépasser cela, cette histoire", a assuré Nate McMillan face aux médias.