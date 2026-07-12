Cette semaine dans Hoop Culture, nous sommes ravis de recevoir Hadrien Fortier du label Baco Music pour parler indépendance, création, passion, basket et révéler quelques secrets du streaming !
Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.
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