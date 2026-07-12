🎙️ Hoop Culture – Baco Music : Indépendance, création et secrets de streaming

Cette semaine dans Hoop Culture, on vous fait pénétrer dans la réalité d'un label indépendant à l'heure du streaming et des algorithmes : Baco Music.

🎙️ Hoop Culture – Baco Music : Indépendance, création et secrets de streaming

Cette semaine dans Hoop Culture, nous sommes ravis de recevoir Hadrien Fortier du label Baco Music pour parler indépendance, création, passion, basket et révéler quelques secrets du streaming !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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