🎙️ Hoop Culture spécial Start/Bench/Cut : Jokic, Bob Marley, Spiderman…

Encore des dilemmes insolubles cette semaine dans Hoop Culture avec cet épisode spécial Start/Bench/Cut.

🎙️ Hoop Culture spécial Start/Bench/Cut : Jokic, Bob Marley, Spiderman…

On continue de répondre à vos questions dans cet épisode de Hoop Culture qui prend vite des allures de Start/Bench/Cut. Forcément, on y croise du beau monde, des frères Jokic à Spiderman, en passant par Bob Marley, Erykah Badu et bien d'autres encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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