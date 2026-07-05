On continue de répondre à vos questions dans cet épisode de Hoop Culture qui prend vite des allures de Start/Bench/Cut. Forcément, on y croise du beau monde, des frères Jokic à Spiderman, en passant par Bob Marley, Erykah Badu et bien d'autres encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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Le jeu "Tu préfères"

La collection A Tribe Called Hoop

Children Of Zeus "Weed & Rum"

Gilles Peterson "Pure Fire! A Gilles Peterson Impulse Collection"

Eddie Kendricks "Girl You Need A Change Of Mind"

<a href="https://mmg-skyzoo.bandcamp.com/album/milestones">Milestones de Skyzoo</a> <a href="https://mmg-skyzoo.bandcamp.com/album/milestones">Milestones de Skyzoo</a>

Serge Honorez "Marvin Gaye chez les Belges"

Amerigo Gazaway "Nina Simone & Lauryn Hill - The Miseducation of Eunice Waymon"