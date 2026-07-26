🎙️ Hoop Culture : LeBron James peut-il ternir son héritage ?

Même quand il ne s'exprime pas, LeBron James parvient à occuper l'espace médiatique et il s'est même fait une place dans ce nouvel épisode de Hoop Culture.

🎙️ Hoop Culture : LeBron James peut-il ternir son héritage ?

Cette semaine dans Hoop Culture, on parle de LeBron James mais, surtout, on continue de répondre à VOS questions !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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