Cette semaine dans Hoop Culture, on vous partage nous souvenirs de fans, les meilleurs, comme les pires. On parle bien évidemment d'équipes de France, de kifs de mômes et de plein de choses même de reprendre goût aux Bulls !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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