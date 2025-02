C'est avec un très grand plaisir que nous recevons cette semaine le comique de stand up Urbain du podcast Airball dans Hoop Culture !

On parle de son kif pour le basket, de ses GOATs, de stand up, de Bronny James et de plein de choses encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

