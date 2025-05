Pour cet épisode de Hoop Culture, Théo et Pierre-Armand débriefent le très long et très bel entretien accordé par Reggie Miller au podcast All The Smoke ainsi que le documentaire sur l'embrouille tragique entre Gilbert Arenas et Javris Crittenton.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

On en parle dans Hoop Culture

Reggie Miller chez "All The Smoke"

Untold "Shooting Guards"

Chester Himes