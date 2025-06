Pour cet épisode de Hoop Culture, Théo et Pierre-Armand retour sur 20 ans de basket et de REVERSE, Shaquille O'Neal, Tom Thibodeau, Angel Reese et bien d'autres choses encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Shaquille O'Neal & Reebok

Angel Reese

And 1

The Beatnuts

Hypnotic Brass Ensemble "Showtime"

Jalen Ngonda "Just As Long As We're Together"

Evidence "Nothing To See Here"