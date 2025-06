Pour cet épisode de Hoop Culture, Théo et Pierre-Armand essaient de voir le verre à moitié plein... et à moitié vide à la fois. Forcément, ça part vite dans tous les sens et on peur croiser Evan Fournier, Tom Thibodeau, les finales NBA, Michael Jordan et même DeMarcus Cousins.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Evan Fournier et Olympiacos

Makhtar Ndiaye Vs Michael Jordan

