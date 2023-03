“Il n’y a pas mort d’homme”, Jason Kidd est d’un calme déroutant malgré les galères des Mavs

L'avenir nous dira si le flegme et l'absence de stress manifestés par Jason Kidd étaient justifiés et adaptés à la situation. On imagine quand même que les fans des Dallas Mavericks doivent être nettement plus tendus que leur coach en voyant la dynamique de leur équipe et les déclarations de l'ancien meneur de génie.

Il y a quelques semaines, Kidd avait expliqué qu'il n'était finalement qu'un spectateur avec une meilleure place que les autres et que c'était aux joueurs de faire en sorte que les résultats arrivent. Lundi, après la défaite à domicile contre Memphis, et alors que Luka Doncic est blessé et que Kyrie Irving vient de manquer deux matches (l'un pour être parti assister à l'enterrement d'un activiste new-yorkais, l'autre pour des douleurs au pied), voici ce qu'a déclaré le Hall of Famer.

"Quand est-ce qu'on va s'inquiéter ? Quand la saison sera terminée. Ce n'est que la saison régulière. On joue avec les cartes qui nous sont distribuées, comme tout le monde dans cette ligue. Ce soir, on a joué une bonne mi-temps de basket, avec un backcourt jeune qui est en apprentissage du niveau NBA, et face à une très bonne équipe défensive. On s'améliore. La question est simplement de savoir si on arrivera à être suffisamment en bonne santé pour faire un run. Si on n'y arrive pas, c'est que la saison est comme ça. Il n'y a pas mort d'homme".

On ne dit pas que Jason Kidd est entièrement responsable de la saison poussive et pour le moment décevante des Mavs, 8e de la Conférence Ouest avec une seule victoire d'avance sur le 11e. Simplement, ce n'est pas la première fois cette saison qu'il semble à court de solutions et pas plus chamboulé que ça par les difficultés de son équipe.