Il y aura un game 5 bouillant entre Paris et Monaco !

Monaco a égalisé à 2-2 contre Paris et on aura droit à un game 5 d'appui passionnant, comme l'an dernier, en finale de la Betlic Elite. L'ASM tremble en attendant la décision de la commission de discipline au sujet de Matthew Strazel et Alpha Diallo.

Monaco n’avait plus le droit à l’erreur et la Roca Team a répondu de la manière la plus nette possible. Dos au mur après sa défaite dans le Match 3 de la finale de Betclic Elite, l’ASM a largement dominé Paris Basketball dimanche soir à Gaston-Médecin (96-84), pour arracher un Match 5 décisif et qui s'annonce bouillant, comme en 2025.

Après la tension et les incidents de la rencontre précédente, Monaco a affiché un tout autre visage. Plus disciplinés, plus agressifs dans le bon sens du terme, les joueurs de la Principauté ont rapidement pris la main. Paris, qui avait l’occasion de conclure la série et de conserver son titre, a au contraire raté son entrée dans les grandes largeurs.

Monaco frappe fort d’entrée

Les Monégasques ont mis beaucoup d’impact dès le premier quart-temps, notamment en attaquant le cercle et en provoquant des fautes. Le ton était donné : Monaco voulait répondre dans le jeu, avec maîtrise, sans se laisser emporter par la frustration. Malgré des fautes rapidement sifflées à Matthew Strazel, l’ASM a construit son avance avec sérieux, autour d’un collectif bien plus fluide que lors du Match 3.

Strazel (20 pts, 9 asts) a d’ailleurs été l’un des grands hommes de la soirée, au sortir des images peu reluisantes de la rencontre précédente où ses accusations envers le corps arbitral ont fait le tour du web. Très juste dans la création, agressif quand il fallait, il a parfaitement alimenté ses intérieurs, notamment Kevarrius Hayes. L’ancien Parisien a fait mal à son ancienne équipe, pendant que Jaron Blossomgame apportait lui aussi une vraie présence offensive. Monaco a trouvé de l’alternance, du rythme et surtout une vraie maîtrise.

Nadir Hifi trop seul côté Paris

En face, Paris a longtemps semblé dépendre des coups d’éclat de Nadir Hifi (20 pts). Le meneur a essayé de maintenir les siens en vie, avec une première période très productive, mais il a été trop seul. Les ajustements du cinq de départ parisien n’ont pas vraiment porté leurs fruits, et les pertes de balle comme la maladresse extérieure ont rapidement plombé les ambitions du champion en titre.

Mené de 21 points à la pause, Paris a bien tenté de relancer la machine au retour des vestiaires, avec quelques tirs primés rapides. L’embellie a vite été étouffée. Défensivement, les joueurs de Julius Thomas n’ont jamais réussi à retrouver l’intensité qui avait fait basculer le Match 3. Monaco a continué à dérouler, jusqu’à prendre près de trente points d’avance à la fin du troisième quart-temps.

La fin de match a surtout permis à Paris de réduire l’écart, sans jamais réellement remettre en question la victoire monégasque.

La décision pour Strazel et Diallo peut tout changer

Reste désormais une inconnue majeure : la commission de discipline doit se prononcer ce lundi soir sur les cas de Matthew Strazel et Alpha Diallo, après leur craquage contre les arbitres dans le match 3. Leur présence ou non lors du match 5 pourrait évidemment tout changer. Monaco vient de reprendre confiance, mais une suspension de l’un de ses cadres, voire des deux, pèserait très lourd au moment de jouer le titre.

Paris, de son côté, devra se remettre la tête à l’endroit. Le back-to-back est toujours possible, mais la dynamique a clairement changé de camp.