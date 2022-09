Le mystère planait sur ce qu'avait fait Ime Udoka pour que les Boston Celtics décident de le sanctionner. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, le coach des risque une suspension de banc pour manquement au règlement de la franchise. Il a fallu attendre un peu pour que Shams Charania de The Athletic ne vienne éclairer notre lanterne.

Ime Udoka aurait entretenu une relation "intime, inappropriée et consentie" avec une membre du staff des Celtics. Il est strictement interdit aux employés des Celtics, particulièrement aux joueurs, coaches et membres du staff, d'avoir des histoires entre eux. Udoka était, aux dernières nouvelles, toujours en couple avec l'actrice Nia Long, avec laquelle il est fiancé depuis une dizaine d'années.

Le poste d'Udoka, qui a été capable de mener Boston jusqu'en Finales NBA pour sa première saison sur le banc, n'est a priori pas menacé, mais la manière dont le front office semble vouloir agir montre que ce n'est pas anodin. Woj évoque même une suspension pouvant aller jusqu'à la totalité de la saison 2022-2023...

Avec le départ de Will Hardy pour coacher le Utah Jazz, Joe Mazzulla devrait assurer l'intérim pendant la durée de la suspension d'Ime Udoka si celle-ci venait à se confirmer.

Celtics coach Ime Udoka had an improper intimate and consensual relationship with a female member of the team staff, sources tell @TheAthletic @Stadium. It’s been deemed a violation of franchise’s code of conduct.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2022