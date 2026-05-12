Après le Game 4 contre Cleveland, les Pistons ont dénoncé un arbitrage jugé très déséquilibré dans la série.

L’arbitrage continue de provoquer d’énormes tensions dans ces playoffs NBA 2026. Après la défaite des Detroit Pistons face aux Cleveland Cavaliers (112-103) dans le Game 4, J.B. Bickerstaff et plusieurs joueurs de Detroit ont ouvertement dénoncé l’écart de lancers-francs sifflés.

Le chiffre a particulièrement choqué côté Pistons : Cleveland a tenté 34 lancers-francs contre seulement 12 pour Detroit. Donovan Mitchell, à lui seul, a obtenu plus de lancers (15) que toute l’équipe adverse.

Après la rencontre, J.B. Bickerstaff n’a pas caché son énorme frustration.

« C’est inacceptable », a lâché le coach des Pistons. « Évidemment, nous n’avons pas fait assez pour nous aider nous-mêmes, et je commence par ça. Mais depuis qu’on est arrivés à Cleveland, les coups de sifflet ont changé. »

Le technicien de Detroit estime surtout que cet écart ne correspond absolument pas au style de jeu de son équipe.

« Il n’y a aucune raison qu’un seul joueur chez eux tire plus de lancers que toute notre équipe. Nous ne sommes pas une équipe qui se contente de shooter de loin. Nous attaquons le cercle, nous allons dans la peinture.

Donc ce qui s’est passé ce soir, c’est frustrant, mais nous ne pouvons pas dire que c’est la principale raison, parce que nous n’avons pas assez bien joué, nous n’avons pas joué aussi bien que nous en sommes capables. »

Bickerstaff a ensuite laissé entendre que les déclarations récentes de Kenny Atkinson auraient pu influencer l’arbitrage de la série.

« Vous regardez le totale des fautes, et la disparité, et c’est dur de passer outre, vous vous demandez pourquoi.

C’est intéressant depuis que Kenny a fait ses commentaires publiquement sur nous : les coups de sifflet ont changé dans cette série. »

Avant le Game 3, le coach des Cavaliers avait justement évoqué la grosse agressivité physique de Detroit et la difficulté pour Cleveland de jouer dans ce contexte.

Même son de cloche chez Cade Cunningham après la rencontre. Le meneur des Pistons a reconnu avoir très vite compris que la soirée allait être compliquée avec les arbitres.

« J’ai compris très tôt que ce serait ce genre de soirée. J’ai pris un coup sur le bras rapidement et je n’ai pas eu de coup de sifflet. Après ça, personne ne voulait me regarder », a expliqué Cunningham. « J’ai compris en quelque sorte ce qui allait se passer. »

Le joueur de Detroit a toutefois refusé d’utiliser l’arbitrage comme excuse principale de la défaite.

« Ce n’est pas pour ça qu’on a perdu. Mais je ne sais pas… il y avait quoi ? Vingt lancers d’écart ? Évidemment que ça n’aide pas. »

Malgré ces critiques, les Pistons ont aussi payé leurs nombreuses erreurs avec 20 ballons perdus et un terrible run de 24-0 encaissé en seconde période. La série est désormais revenue à 2-2.