Incompréhensible : Milwaukee file 64 millions à Gary Trent Jr

L’une des prolongations les plus étonnamment coûteuses de l’intersaison en NBA : celle de Gary Trent Jr à Milwaukee.

Voilà un contrat qui risque de faire parler. Selon Shams Charania, les Milwaukee Bucks ont trouvé un accord avec Gary Trent Jr. pour une prolongation de quatre ans et 64 millions de dollars, soit 16 millions par saison pour un joueur qui sort pourtant de la pire campagne statistique de sa carrière.

À 27 ans, l'arrière a bouclé la saison 2025-26 avec seulement 8,1 points de moyenne, sous les 10 unités pour la première fois depuis la saison 2019-20. Son temps de jeu n'a cessé de diminuer au fil des quatre dernières saisons et son impact global, notamment selon les modèles avancés comme DARKO, est en nette régression.

Un marché qui rend ce contrat encore plus surprenant

Ce qui interpelle encore davantage, c'est le contexte. Durant cette free agency, les contrats entièrement garantis se sont faits rares et plusieurs joueurs au CV plus solide ont dû se contenter d'accords bien moins lucratifs. Voir Gary Trent Jr. décrocher 64 millions de dollars garantis apparaît donc comme l'une des plus grosses surprises de l'été.

Une partie de l'explication réside probablement dans la stratégie des Bucks. Trent avait accepté de signer deux contrats très favorables à Milwaukee ces deux dernières années, permettant à la franchise d'obtenir ses Bird Rights. Les dirigeants peuvent désormais le rémunérer bien au-dessus de ce que la plupart des autres équipes étaient en mesure de proposer, tout en conservant un contrat facilement échangeable autour de 16 millions de dollars par saison.

Reste que sur le plan purement sportif, ce pari étonne. Milwaukee mise sur un retour au niveau du shooteur capable de tourner à plus de 15 points par match plutôt que sur le joueur discret aperçu la saison dernière. Si ce rebond n'arrive pas, ce contrat pourrait rapidement figurer parmi les plus difficiles à justifier de cette intersaison.