Un assistant des Pacers prêt à castagner son joueur, tout le monde sépare… quelle ambiance !

L’atmosphère est de plus en plus triste aux Indiana Pacers. Alors que le coach Nate Bjorkgren serait sur la sellette en raison de résultats décevants mais aussi de rapports compliqués avec ses joueurs, une scène tirée du match d’hier soir confirme les tensions entre le staff et les athlètes. Fou de rage, son assistant Greg Foster semblait bien parti pour cogner le pivot Gota Bitadze.

Pacers assistant Greg Foster went OFF on center Goga Bitadze during a timeout with the team trailing the Kings, 80-59. 👀 (via @TEastNBA)pic.twitter.com/YuN6oSZeS8 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 6, 2021

Sur les images, on voit que plusieurs joueurs des Pacers essayent de retenir l’entraîneur et ancien NBAer. Et presque en vain d’ailleurs. Un chaos qui témoigne bien de la situation très délicate au sein de l’organisation. Autre symbole, une défaite contre les Sacramento Kings (93-104) alors que l’équipe est encore en course pour les playoffs. Indiana devrait jouer le play in à l’Est puisqu’elle occupe la neuvième place de la Conférence. Mais visiblement les esprits sont ailleurs et les nerfs à vif…

