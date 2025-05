Indiana renverse les Knicks et arrache un game 1 de folie !

Cardiaques, s'abstenir ! Le game 1 de la finale de la Conférence Est entre les Knicks et les Pacers s'est joué sur un scénario à couper le souffle, qui a débouché sur une victoire (138-135) d'Indiana en prolongation au Madison Square Garden. Il va falloir une force mentale assez folle pour que New York se remette de cette défaite inaugurale à laquelle personne n'était préparé à quelques minutes de la fin.

A un peu plus de 6 minutes de la fin, les joueurs de Tom Thibodeau menaient en effet de 17 points après un panier à 3 points de Karl-Anthony Towns (35 pts, 12 rbds) et fonçaient vers un premier succès prometteur et mérité dans cette excitante série. C'est le moment choisi par les Pacers pour rappeler à tout le monde qu'ils ne sont pas présents en finale de conf' par hasard et qu'ils sont eux increvables. Indiana a placé un 31-14 pour finir le 4e quart-temps, avec... 18 points et 6 (!) paniers à 3 points en quatre minutes pour l'un des héros du soir, Aaron Nesmith (30 pts) ! Malgré ça, les Knicks avaient encore deux points d'avance avant la dernière possession d'Indiana.

Et comme souvent, c'est Tyrese Haliburton (31 pts, 11 asts) qui a enfilé la cape de clutch player, avec ce que l'on a d'abord pris - lui le premier, d'où son imitation de Reggie Miller - pour un game winner à 3 points après un rebond heureux sur le cercle. Le tir n'était finalement qu'à deux points, ce qui a quand même mis une très grosse clim' sur le Garden.

Malgré cet effondrement en fin de match, les Knicks ont réussi à reprendre le combat en overtime, avec un Jalen Brunson étourdissant (43 pts) et capable de répondre du tac-au-tac aux Pacers. Jusqu'au bout ? Pas cette fois. La défense de New York a été soft au plus mauvais moment. Deux dunks de l'ancien de la maison Obi Toppin, dont un dernier splendide, suivis d'une grosse défense des Pacers et de deux tirs trop courts de Brunson et KAT, ont scellé le sort de ce game 1.

I still can’t get over the dunk from Toppin to close out that game. It was insane. He hung in the air forever and double pumped like it was the dunk contest.pic.twitter.com/q3RwHesPHq — Ryan Glover (@G_Love24) May 22, 2025

Chapeau à Rick Carlisle et ses hommes, qui ont réussi l'un des comebacks les plus fous depuis bien longtemps dans un match de cette importance. Le coach des Pacers a fait des choix payants, comme celui de laisser Myles Turner hors du terrain dans le 4e quart-temps et la prolongation.

Allez, on reprend son souffle et on se prépare pour un game 2 déjà crucial pour les Knicks dans 48 heures, afin d'éviter d'être en mode survie aussi tôt dans cette série.

En bonus, pour les fans des Pacers (et tout le monde sauf les fans des Knicks) : les 30 points d'Aaron Nesmith, incluant évidemment son coup de chaud légendaire dans le money time.