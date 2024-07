Interview : Yacine Aouadi, la référence du coaching individuel en France

On a passé un peu plus d'une heure avec Yacine Aouadi, référence de l'entraînement individuel dans le basket français (et pas que) notamment du côté de Limoges, fondateur du camp Upsilon et ambassadeur Puma.

Yacine a abordé des thématiques comme l'évolution du coaching et du développement individuel, son approche du métier, l'intérêt du développement cognitif et des neurosciences, la formation française et américaine, mais aussi les Bleus aux Jeux Olympiques, avec des joueurs qui ont travaillé avec lui jusqu'à très récemment.