Isabelle Fijalkowski est entrée au Hall of Fame, un moment de légende

Isabelle Fijalkowski est officiellement entrée au Hall of Fame du basket féminin. Une première pour une joueuse française.

Isabelle Fijalkowski a officiellement été intronisée au Women's Basketball Hall of Fame de Knoxville, dans le Tennessee, samedi soir. Une distinction prestigieuse qui fait d'elle la première Française à intégrer ce panthéon du basket féminin.

Membre de la promotion 2026 aux côtés de légendes comme Candace Parker, Elena Delle Donne, Cheryl Reeve, Doris Burke ou encore Amaya Valdemoro, Isabelle Fijalkowski rejoint les plus grands noms de l'histoire de ce sport. Une reconnaissance logique pour celle qui a largement contribué au développement du basket féminin en France et en Europe.

Une pionnière du basket français

Championne d'Europe avec les Bleues en 2001, quintuple championne de France, double championne d'Europe des clubs et ancienne joueuse des Cleveland Rockers en WNBA, Isabelle Fijalkowski a ouvert la voie à toute une génération de basketteuses françaises. Déjà intronisée au FIBA Hall of Fame en 2020, elle ajoute aujourd'hui une nouvelle distinction majeure à un palmarès déjà exceptionnel.

« On n'avait pas grand-chose, mais on avait la passion »

Très émue lors de son discours d'intronisation, Isabelle Fijalkowski a rendu hommage à sa famille, à ses entraîneurs, à ses coéquipières ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé à l'essor du basket féminin. Elle a notamment résumé les débuts de sa génération avec une phrase aussi simple que marquante : « On n'avait pas grand-chose, mais on avait la passion. » Des mots qui illustrent parfaitement le chemin parcouru par le basket féminin français jusqu'à cette reconnaissance historique.

Nous avons eu le plaisir de réaliser une longue interview avec sur notre chaîne YouTube. Elle y revenait notamment sur son parcours exceptionnel, son expérience en WNBA, les débuts du professionnalisme en France et l'évolution du basket féminin. Une belle occasion de (re)découvrir celle qui vient de marquer un peu plus l'histoire du sport français.