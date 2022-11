Isaiah Thomas envoie un message aux franchises NBA

Malgré un passage correct aux Charlotte Hornets l'an dernier, le meneur Isaiah Thomas n'a pas réussi à trouver une équipe en NBA pour cette saison. Toujours libre, l'ancien joueur des Boston Celtics se trouve dans l'attente d'une opportunité.

Et selon le natif de Tacoma, son passé dans la Ligue représente un frein pour les franchises. En effet, IT se sent victime de son image par rapport à sa meilleure époque, où il était capable d'inscrire 30 points par match.

Désormais, le joueur de 33 ans se voit plutôt comme un joueur impactant en sortie de banc.

"Ils me comparent à quand je marquais 30 points par match, donc quand j'en inscrit 12 dans un rôle de remplaçant, on dit que j'ai perdu mon jeu. Pourtant, je peux aider une équipe, que je joue ou non, mais on ne l'entend pas assez. Donnez-moi un vrai rôle sur le banc où je joue dans les deux périodes ? Je vous donnerai 14 points et 4 passes décisives en 18 minutes facilement. J'aurai un impact", a assuré Isaiah Thomas pour Ball Don’t Stop.

Malgré ce discours, Isaiah Thomas a du mal à convaincre les dirigeants de la NBA. La faute à ses problèmes physiques, mais aussi ses lacunes défensives. Reste à voir si sa situation peut évoluer au fil de cet exercice.

Isaiah Thomas, une vraie rancœur envers les Celtics…