Isaiah Thomas, trois cadors prêts à le récupérer ?

Après une absence de plus d'un an, Isaiah Thomas a retrouvé les parquets NBA. Signé pour 10 jours par les New Orelans Pelicans, le meneur avait une opportunité de relancer sa carrière. Et pourtant, il ne s'agit pas d'une grande réussite.

Trois matchs à 7,7 points (33,3% aux tirs), 1,7 passe décisive (2 ballons perdus) et 1,3 rebond de moyenne en 16 minutes. Sans surprise, les Pelicans n'ont pas été convaincus par ses performances. Ainsi, le joueur de 32 ans va se retrouver libre.

Pour autant, il ne s'agit peut-être pas de la fin de ses espoirs dans la grande Ligue. Car malgré ses difficultés dans le jeu, IT a au moins rassuré son monde sur le plan physique. Et plusieurs franchises recherchent un renfort à l'approche des Playoffs.

Selon les informations du journaliste d'HoopAnalysisNet Evan Massey, trois cadors de la Conférence Est surveillent Thomas : le Miami Heat, les Milwaukee Bucks et les Boston Celtics. Bien évidemment, dans l'hypothèse d'une offre concrète, le natif de Washington devra faire ses preuves sur un nouveau contrat de 10 jours.

Et cette fois-ci, il ne devra pas se rater s'il veut terminer la saison en NBA. En tout cas, Isaiah Thomas n'a probablement pas dit son dernier mot...

