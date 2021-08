Isaiah Thomas, ses vérités sur un possible retour aux Celtics

Il ne s'agit pas d'un secret, Isaiah Thomas cherche à réaliser son retour en NBA. Après un passage anecdotique aux New Orleans Pelicans la saison dernière, le meneur profite de l'intersaison pour discuter avec plusieurs franchises.

Ces derniers jours, des rumeurs ont notamment évoqué un possible retour aux Los Angeles Lakers. Dans le même temps, certains observateurs et fans rêvent de le voir de retour aux Boston Celtics.

Auteur de superbes performances avec cette équipe avant ses problèmes physiques, le joueur de 32 ans ne dirait clairement pas non à cette possibilité.

"Un retour à Boston ? Il y a un peu des discussion à ce sujet... Je pense que le monde veut que cela se produise parce que cela a du sens. Si cette opportunité se présente, je sais que je peux aider cette équipe. En particulier les jeunes gars là-bas, Jaylen Brown et Jayson Tatum", a estimé Isaiah Thomas pour ESPN.

Malheureusement pour l'ancien des Sacramento Kings, on doute sérieusement de cette éventualité. A ce poste, Boston vient de miser sur Dennis Schroder. Marcus Smart va également avoir des minutes dans ce rôle. Et dans la rotation, Payton Pritchard et Kris Dunn sont déjà présents. Isaiah Thomas ferait mieux de regarder ailleurs...

Isaiah Thomas n’est pas rincé : il vient de claquer 81 pts à Seattle !