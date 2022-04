La théorie selon laquelle c'est Michael Jordan et lui seul qui a réclamé l'éviction d'Isiah Thomas de la Dream Team a pris du plomb dans l'aile ces dernières années. Si MJ a probablement fait comprendre aux pontes de USA Basketball qu'une collaboration entre lui et "Zeke" serait impossible pour les Jeux Olympiques 1992 - un enregistrement accrédite cette thèse - ses camarades de l'époque abondent presque tous dans le sens d'une aversion collective. Même David Robinson, le plus pieux et généralement consensuel de tous les membres de cette équipe légendaire, a reconnu que la présence de Thomas n'était pas souhaitable.

"Quand tu as une certaine réputation, celle d'un 'Bad Boy' et que tu en tires de la fierté, les gens ne t'aimeront pas. Est-il vraiment étonnant que des gens disent qu'ils n'ont pas envie de jouer avec des 'Bad Boys' ?

Lorsqu'il s'agit de mettre une équipe sur pied, l'alchimie est importante. Vraiment. Tu ne peux pas faire semblant que ça ne compte pas. Pour cette équipe en particulier, il est clair que c'était quelque chose à prendre en considération pour toutes les personnes impliquées", a expliqué David Robinson sur NBC Sports Chicago.

Dream Team : comment la meilleure équipe de l'histoire a été construite

Sportivement, l'absence d'Isiah Thomas est injuste, c'est un fait. Mais David Robinson et les autres qui se sont exprimés dans ce sens marquent un point. Le concept d'équipe ne consiste pas toujours uniquement à aligner absolument tous les meilleurs joueurs en même temps sur le parquet. Les personnalités et la façon dont chacune d'entre elles s'exprime sont importantes.

Les Pistons, Isiah Thomas en tête, ont volontairement endossé le costume de mauvais garçons et se moquaient pas mal de la perception qu'en avaient les autres équipes. Thomas a beau tenter depuis plusieurs années de faire amende honorable en cherchant une certaine forme de rédemption, elle n'arrivera sans doute jamais. Le mieux, c'est peut-être d'assumer jusqu'au bout, comme le fait si Bill Laimbeer, qui se contrefout d'être détesté et pas réhabilité...