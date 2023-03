Ja Morant allumé par Shaquille O’Neal !

Ja Morant s'est placé lui-même dans une situation très compliquée. Lors d'un live Instagram dans un strip-club, le meneur des Memphis Grizzlies s'est affiché avec une arme. Officiellement suspendu pour deux matches, le jeune talent se retrouve en réalité écarté pour une durée indéterminée.

Et surtout, cette nouvelle polémique a sérieusement écorné son image. Actuellement, le natif de Dalzell se retrouve au centre de toutes les attentions. Avec de nombreux débats sur les plateaux américains sur cet écart de conduite.

Consultant pour TNT, Shaquille O'Neal l'a ainsi publiquement allumé !

"C'était un mauvais choix. Une mauvaise décision. Il faut arrêter de se mettre dans des positions où ils peuvent te retirer ce tu as obtenu en travaillant si dur. Il faut voir plus grand. J'ai de la peine pour lui, mais aussi pour sa mère et son père.

Qu'est-ce qu'ils vivent ? Alors les gars, avant de prendre une décision stupide - pas une erreur, une décision stupide, un choix stupide -, il faut voir plus loin. Votre mère, votre père, vos enfants. Tu dois avoir assez de bon sens pour savoir que ça n'allait pas se passer comme tu le voulais.

Tu n'es pas un rappeur, tu es un joueur de la NBA. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas qui traîne avec toi. Cela n'a pas d'importance. Quand c'est toi qui prend la décision, tu dois être intelligent", a réclamé l'ancien intérieur.