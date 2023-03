Steven Adams l’avait averti, Ja Morant n’a pas écouté

Une réunion s'est tenue entre joueurs pour demander plus de discipline. Le message de Steven Adams pour Ja Morant est entré dans une oreille et sorti par l'autre.

Les Memphis Grizzlies étaient obligés de mettre Ja Morant à l'écart, sans quoi le groupe n'aurait probablement pas compris. Bien qu'il soit le franchise player des Grizzlies et un leader respecté sur le terrain, Morant n'en était pas à son coup d'essai dans ce strip club de Denver l'autre jour, où l'arme qu'il a brandie dans un live Instagram a entraîné la situation que l'on sait.

D'après Shams Charania de The Athletic, quelques jours avant ce match face aux Nuggets, les joueurs avaient organisé une réunion entre eux pour soulever ce problème. Steven Adams, l'un des plus expérimentés du vestiaire, a pris la parole et demandé aux joueurs d'être "plus disciplinés lors des matches à l'extérieur et d'éviter de sortir". Un message directement destiné à Ja Morant, qui a visiblement pour coutume de faire du tourisme - pour dire les choses poliment - lorsque Memphis ne joue pas à domicile. Adams est plutôt du genre de ceux que l'on a envie d'écouter, mais ça n'a pas eu d'effet sur Morant.

Le bilan des Grizzlies à l'extérieur (12-20) n'est d'ailleurs pas digne de celui d'une équipe classée 2e à l'Ouest. Memphis est une place forte (26-5), ce qui embellit le ratio victoires/défaites, mais on imagine que l'indiscipline du meilleur joueur de l'équipe en déplacement n'y est pas pour rien. On sait que James Harden, lorsqu'il jouait à Houston, avait du mal à tenir en place quand les Rockets jouaient à l'extérieur.

En attendant, l'enquête suit son cours et les Grizzlies semblent déterminés à aider leur joueur à se remettre dans le droit chemin pour ne pas gâcher ce qui s'annonçait comme la campagne la plus ambitieuse de la franchise depuis quelques années.

