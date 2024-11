Ja Morant, comment il a changé son jeu pour le bien des Grizzlies

Ja Morant fait plutôt un bon comeback avec les Memphis Grizzlies, qui ont gagné 4 de leurs 7 premiers matches et leurs dernières rencontres. Le retour du meneur All-Star était très attendu, notamment par les fans des Grizzlies, et il est au rendez-vous avec quelques ajustements dans son jeu.

Après avoir sorti des saisons à 27 et 26 points de moyenne sur ses deux derniers exercices pleins, Morant tourne pour le moment à "seulement" 20 points par match, à 45%. Le plus intéressant, c'est que Memphis n'a pour le moment pas besoin que Ja Morant claque des cartons offensifs, mais profite du fait qu'il soit beaucoup plus "passeur". L'ancien de Murray State est quasiment à 10 passes par match (se meilleure moyenne est 8/match en 2023), ce qui le place dans le top 3 en la matière depuis le début de la saison.

Autre twist qui peut sembler étonnant, mais qui peut aussi s'expliquer par le besoin de moins mettre son corps en danger : l'absence quasi totale de dunks dans son jeu. Sur les 86 paniers qu'il a tentés depuis la reprise (6 matches joués), Morant n'a essayé qu'une seule fois de fracasser le cercle. Et il a même manqué sa tentative... Cette tendance changera peut-être - on sait que c'est une composante importante de son jeu et de son côté spectaculaire - mais il est intéressant de voir que Ja Morant est capable de s'adapte et de faire ce qu'il faut pour remettre Memphis sur les bons rails.

La saison est encore jeune, mais il y a de quoi être optimiste pour les Grizzlies, en dépit des blessures (celle de Marcus Smart notamment) et de la rude concurrence dans la Conférence Ouest.