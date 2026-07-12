Ja Morant en mode rédemption : « Changer mon image »

Ja Morant veut profiter de son arrivée à Portland pour repartir de zéro et faire oublier l’image négative qui le poursuit depuis ses suspensions.

Ja Morant ne veut pas seulement relancer sa carrière à Portland. Il veut aussi profiter de ce nouveau départ pour changer l’image qui lui colle à la peau depuis ses suspensions de 2023.

Échangé par les Memphis Grizzlies aux Portland Trail Blazers, le meneur de 26 ans a expliqué lors de la Summer League de Las Vegas qu’il espérait montrer un autre visage dans l’Oregon.

« Mon image. Le fait que je sois un mauvais gars »

Lorsqu’ESPN lui a demandé ce qu’il aimerait voir clarifié à son sujet, Morant a immédiatement évoqué sa réputation.

« Mon image. Le fait que je sois un mauvais gars. Je suis Ja. J’ai fait ce que j’ai fait dans le passé, mais ça a déjà été traité et réglé. Je ne vois pas pourquoi, des années plus tard, c’est toujours le sujet alors qu’il ne s’est rien passé depuis. Si j’étais vraiment ce gars-là, vous ne seriez pas en train de me parler aujourd’hui. Je ne serais pas ici. »

Morant fait évidemment référence aux deux incidents lors desquels il avait exhibé une arme à feu sur Instagram. La NBA l’avait d’abord suspendu huit matches, puis 25 rencontres au début de la saison 2023-2024.

« Montrer aux fans un Ja différent »

À Portland, le double All-Star assure vouloir repartir de zéro.

« Nouvelle maison. Nouvelle équipe. Nouvelle organisation. Je vais pouvoir montrer aux fans de Portland un Ja différent. C’est comme recommencer depuis le début. Au fil des années, j’ai beaucoup grandi et beaucoup appris. Mon état d’esprit a changé. Je me sens plus mature et je suis prêt à travailler. »

Freiné par les blessures la saison dernière, avec seulement 20 matches disputés, Morant affirme également que son corps va bien. Il se dit même prêt à accepter n’importe quel rôle, titulaire ou remplaçant, dans un effectif déjà riche en joueurs extérieurs avec Damian Lillard, Jrue Holiday, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe et Deni Avdija.

Le talent de Ja Morant n’a jamais vraiment été remis en cause. À Portland, son principal défi sera désormais de prouver que le joueur et l’homme ont réellement changé.