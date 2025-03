Ja Morant et les Grizzlies, de la friture sur la ligne ?

Comment expliquer l'inexplicable ? A 9 matches de la fin de la saison régulière, les Memphis Grizzlies, 5èmes à l'Ouest (44-29), ont débarqué leur coach Taylor Jenkins. Un choix étonnant et un timing encore plus surprenant. Forcément, dans ce contexte, tous les regards se tournent vers Ja Morant.

Le franchise player des Grizzlies est-il à l'origine de cette décision ? Pour le moment, rien ne permet de le dire. Et surtout, les relations entre le talent de 25 ans et la formation du Tennessee ont connu des tensions.

Publiquement, Morant, le 5 mars dernier, a exprimé sa frustration : blessé à l'épaule, il n'aurait pas dû jouer contre l'Oklahoma City Thunder (103-120). Selon les informations du Commercial Appeal, le #2 pick de la Draft NBA 2019 a également affiché son agacement en interne.

D'après une source, le joueur s'est senti "forcé à jouer" par son équipe alors qu'il ne se sentait pas prêt. Est-ce que ce problème avec Morant était directement en lien avec Jenkins ? Est-ce qu'il concerne la direction ? Difficile à dire...

En attendant, il y a clairement des problèmes chez les Grizzlies. Malgré les bons résultats sportifs, cette franchise connaît des remous en interne. Et il sera intéressant de voir comment Ja Morant et ses coéquipiers vont terminer cet exercice 2024-2025.

Taylor Jenkins viré, mais que fait Memphis ?!