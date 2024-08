Ja Morant va tout casser la saison prochain, son agent prévient

Ja Morant avait été stoppé dans son élan la saison dernière, victime d'une blessure qui l'a privé de la majeure partie de la saison après son retour de suspension. A l'image des Memphis Grizzlies, en sommeil pendant quelques mois, le meneur All-Star veut revenir au top et refaire parler de lui en bien. Désormais engagé avec l'ancien MIP et champion NBA Mike Miller, Morant a apparemment passé un été studieux et a les dents longues.

C'est ce qu'a confirmé Miller dans le podcast The OG auquel il participe régulièrement. Interrogé par Shams Charania, son invité, sur ce qu'il attend de Ja Morant, l'ancien joueur du Magic et du Heat a répondu : "Je vous le dis les gars, Ja Morant va débarquer cette saison et tout casser. Tout. Les gens oublient très vite ! Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne revient pas pour rien".

Faut-il comprendre que Mike Miller croit à une saison de calibre MVP pour son protégé ?

Ja Morant postérise Victor Wembanyama !

La saison dernière, Morant n'avait pu jouer que 9 matches, avant de devoir passer sur le billard début janvier à cause d'une blessure à l'épaule. Avant ça, il avait réussi à tourner à 25 points et 8 passes par match, avec un game winner contre les New Orleans Pelicans.

Ja Morant a récemment été autorisé à s'entraîner à pleine puissance et avec contact.