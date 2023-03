Jaden McDaniels se voit comme le meilleur défenseur en NBA

Les Minnesota Timberwolves sont septièmes de la Conférence Ouest et ils sont donc en course pour faire les playoffs malgré la longue absence de Karl-Anthony Towns entre fin novembre et fin mars. Si la franchise a tenu le choc, c’est parce que certains joueurs ont haussé leur niveau de jeu, se révélant sur le devant de la scène. Comme Jaden McDaniels par exemple. Le jeune ailier de 22 ans est l’un des hommes clés de la rotation et il apporte 12 points par match à 39% à trois-points.

Mais au-delà de ses performances offensives, il donne crée surtout du liant entre les différentes pièces du cinq majeur et il brille en défendant les meilleurs attaquants adverses chaque soir. Au point de se faire remarquer par certaines des superstars de cette ligue. Paul George l’a encensé, le qualifiant de « joueur sous-estimé » et « d’excellent défenseur. » Une consécration pour McDaniels, qui accepte évidemment l’idée selon laquelle il serait le meilleur stoppeur du championnat.

Timberwolves rising two-way standout Jaden McDaniels sits down with @Stadium: “I do believe I’m the best defender in the NBA.” On his All-Defensive team desires, trying to stop NBA’s best, Jamal Murray saying “stop blocking my jumpers”, entering league with Anthony Edwards, more. pic.twitter.com/aN3kHX7SNr

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2023