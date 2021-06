Si vous voulez choper le 1st pick, recrutez Jahlil Okafor sur le champ !

Jahlil Okafor n'est pas - et ne sera malheureusement sans doute jamais - le grand joueur pressenti pendant son année à Duke. L'ancien intérieur des Blue Devils, n°3 de la Draft 2015, n'arrive pas à se faire une vraie place de choix dans une rotation NBA. Depuis ce jour où on l'a vu bouder avec le maillot des Sixers dans les mains lors de sa présentation parce qu'il espérait être choisi plus haut, rien ne s'est vraiment bien passé pour lui.

Quelques petits soucis de sorties nocturnes à Philadelphie, un temps de jeu et des opportunités en dents de scie à Brooklyn, puis à New Orleans et Detroit... Okafor ne s'est pas imposé et son style n'est pas celui des pivots modernes qui font saliver les GM en 2021.

Cela dit, toutes les équipes qui ne jouent pas le titre à court terme auraient tout intérêt à offrir ce qu'il désire à Jahlil Okafor.

Pas vraiment pour ses performances sur le terrain, même s'il semble toujours capable de contribuer de façon intéressante et n'a que 25 ans, mais pour l'incroyable chance qu'il provoque partout où il passe ou presque. Si on exclut la saison 2017-2018, lorsqu'il portait le maillot des Brooklyn Nets (pour 26 matches anecdotiques), regardez un peu à quel point le natif de Chicago est un talisman pour les équipes qui tankent :

2015-16: Jahlil Okafor joue pour les Sixers, ils décrochent le 1st pick lors de la Draft 2016 (Ben Simmons)

2016-2017 : Okafor est toujours aux Sixers, ils finissent avec le 1st pick (récupéré dans un trade avec Boston, utilisé pour Markelle Fultz)

2018-19: Jahlil Okafor signe aux Pelicans, ils héritent du 1st pick à la Draft 2019 (Zion Williamson)

2020-21: Okafor évolue aux Pistons, qui viennent de décrocher le 1st pick pour la Draft 2021 (vraisemblablement pour Cade Cunningham)

Morale de l'histoire, si vous êtes GM d'une équipe médiocre en NBA et qu'il vous reste un ou deux spots dans votre roster en début de saison ou que vous avez la possibilité de faire un trade pas trop coûteux, faites venir Jahlil Okafor !

