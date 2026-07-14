La réaction honnête de Jaime Jaquez après son départ de Miami

Le Miami Heat s’est séparé de trois jeunes joueurs prometteurs, en plus de Tyler Herro, pour récupérer Giannis Antetokounmpo aux Milwaukee Bucks. Jaime Jaquez faisait partie du package. Le premier trade du jeune ailier de 25 ans. Et forcément, il ne l’a pas très bien vécu. Le moment où il apprend l'échange avait même été rendu publique étant donné qu'il jouait avec des amis dans une salle de fitness de Los Angeles jusqu'à ce que son téléphone se mette à vibrer dans tous les sens.

« Je savais évidemment que c’était une possibilité. Mais on n’est jamais vraiment préparé pour le vivre. Donc j’étais dévasté quand j’ai appris la nouvelle. J’adore Miami. J’adore cette ville. J’avais vraiment l’impression d’être chez moi ici », soulignait le joueur.

Originaire de Californie, Jaime Jaquez va devoir quitter le soleil floridien pour trouver la grisaille de Milwaukee. Au sens propre et peut-être même au sens figuré puisque les Bucks entament un nouveau chapitre de leur histoire. Mais l’ancien prospect d’UCLA aura peut-être une carte à jouer et il le sait.

« Ceci étant dit, je suis super excité de pouvoir jouer pour une nouvelle équipe. Je pense qu’il y aura beaucoup d’opportunités pour moi à Milwaukee. »

Auteur d’une première saison NBA de qualité, Jaquez avait perdu en partie sa place dans la rotation lors de sa deuxième année avant de revenir en force l’an passé. Il tournait à plus de 15 points, 5 rebonds et quasiment 5 passes par match en sortie de banc, s’affirmant même comme l’un des meilleurs sixièmes hommes de la ligue.