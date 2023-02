Jakob Poeltl frappe fort avec Toronto

Les Toronto Raptors ont été mis face à un dilemme à l’approche de la deadline des transferts NBA. Contrairement à d’autres franchises, la voie à emprunter n’était pas forcément claire pour l’équipe canadienne. Ils pouvaient refourguer des pièces majeurs de leur effectif – plusieurs en plus ! – ou éventuellement essayer de se qualifier pour les playoffs malgré les résultats décevants cette saison. Alors que tout laisser penser qu’ils allaient au moins sacrifier un titulaire, ils ont préféré se renforcer en ajoutant Jakob Poeltl.

Dès son troisième match, le pivot autrichien a fait comprendre pourquoi sa venue représentait une bonne affaire de la part de la franchise de l’Ontario. Il a littéralement roulé sur le Orlando Magic en compilant 30 points à 15 sur 17 aux tirs, 9 rebonds, 6 blocks, 2 passes et 1 interception. C'est seulement le troisième joueur de l'Histoire à finir avec au moins 30 points et 85% aux tirs sans aucun lancer-franc (les deux autres étant Klay Thompson et David Robinson). Un monstre de domination sous les panneaux.

« C’est une force dans la peinture. On a essayé de le bloquer mais tu ne peux pas sauter plus haut que lui. Il est vraiment fort physiquement. Ça correspond à ce qu’ils veulent faire. C’est un grand qui te met des coups et qui n’a aucun scrupule », confie Jalen Suggs. « Vous avez vu ce qu’il a fait ce soir. C’est un game changer », ajoute le coach du Magic Jamahl Mosley.

Drafté par les Raptors en 2016, Jakob Poeltl n’avait encore jamais inscrit 30 points sous les couleurs de Toronto, où il a joué deux saisons avant d’être envoyé aux San Antonio Spurs. Masai Ujiri a cédé Khem Birch, un premier tour de draft protégé et un second tour pour le récupérer. Mais l’équipe tient désormais un pivot titulaire qui peut faire des dégâts dans la raquette.

CQFR : Kawhi revient en force, Holiday so nice