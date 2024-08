Jalen Brunson – « Les actions ont plus de poids que les mots »

Il ne s'agit pas d'un secret, Jalen Brunson a réalisé un bel effort financier pour aider les New York Knicks. Cet été, le meneur a prolongé son contrat pour 156,5 millions de dollars sur 4 ans. Une belle somme, mais en attendant l'été prochain, l'ex-joueur des Dallas Mavericks était éligible à un jackpot : 269 millions de dollars sur 5 ans.

Avec un "sacrifice" à 113 millions de dollars, le joueur de 27 ans avait un seul objectif : apporter de la flexibilité à ses dirigeants. Pour mieux l'entourer et ainsi se donner les moyens d'avoir une vraie chance de gagner un titre à New York.

Lors d'un podcast avec son coéquipier Josh Hart, Brunson a expliqué sa vision des choses.

"Ma réflexion a été simple. A ce moment-là, c'était le maximum d'argent que je pouvais avoir. Et c'était donc le choix le plus logique. En vrai, c'est assez simple. Je veux être ici. Et je veux montrer que les actes ont plus de poids que les mots.

Je veux aussi que cette équipe reste unie pendant longtemps. Je veux vraiment gagner ici. C'est tout vraiment", a ainsi commenté Jalen Brunson.

Totalement impliqué dans le projet à NY, Jalen Brunson ne voulait pas pénaliser l'équipe en signant un bail XXL.

Mariage parfait : Jalen Brunson nommé capitaine des Knicks