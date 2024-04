Jalen Brunson, une forme digne d’un MVP

Sur cette fin de saison régulière, le meneur des New York Knicks Jalen Brunson affole totalement les compteurs.

La nuit dernière, les New York Knicks ont réalisé une démonstration sur le parquet des Boston Celtics (118-109). Face à la meilleure équipe de la Conférence Est, Jalen Brunson a réalisé une performance particulièrement impressionnante.

En seulement trois quart-temps, le meneur new-yorkais a compilé 39 points à 15/23 aux tirs. Une prestation dans la lignée de sa forme sur les dernières semaines : il s'agit de son 5ème match consécutif à 35 points ou plus.

C'est simple, à ce niveau, Brunson peut avoir l'étiquette d'un MVP.

"Il devrait gagner le MVP", a osé son partenaireOG Anunoby pour le New York Post.

"Les chiffres sont stupéfiants", a ajouté son coach Tom Thibodeau.

En réalité, ce réveil est un peu trop tardif pour bousculer la hiérarchie pour le MVP. Nikola Jokic, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander ont pris une grosse avance. Rien ne dit d'ailleurs que Brunson sera dans le Top 5 (Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo).

Mais si besoin, l'ancien des Dallas Mavericks prouve définitivement qu'il est devenu une superstar de la NBA. Et lors des Playoffs, New York risque de représenter un adversaire plutôt coriace. Car avec un leader comme Jalen Brunson, les Knicks semblent en mesure de poser de gros soucis à l'Est.

New York, on commence à y croire ?