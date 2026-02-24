Jalen Brunson clarifie sa position sur son futur aux Knicks

Les New York Knicks revivent depuis qu’ils ont signé Jalen Brunson à l’intersaison 2022. Le meneur est arrivé dans la grosse pomme et il s’y est imposé comme une superstar, une ascension inattendue, en ramenant la franchise parmi les prétendants à l’Est. Le tout en jouant dur, en restant humble et en étant à l’origine d’une nouvelle culture de la gagne. Il n’en fallait pas moins pour devenir la coqueluche du Madison Square Garden et des supporters exigeants des Knicks. Certains pourraient déjà lui ériger une statue s’il finit par mener l’équipe jusqu’au sacre.

Brunson est parti pour rester encore un moment à New York et peut-être qu’il finira par porter les Knicks en finales NBA. Mais il a aussi fait comprendre que les sacrifices opérés, notamment financiers, méritaient une récompense, là aussi probablement financière, lors de sa prochaine Free Agency. Le joueur avait laissé une centaine de millions sur la table pour aider ses dirigeants à l’entourer au mieux. Son dernier message faisait un peu office de coup de pression mais il a tenu à rassurer tout le monde :

« J’adorerai rester là jusqu’à la fin de ma carrière. J’adore cet endroit. On m’a accueilli à bras ouverts. Les supporters ont toujours été derrière moi depuis le premier jour. J’ai construit une vie ici et j’aime cette ville. J’aime ses fans. J’aime tout ce qu’elle a à offrir, sur et en dehors du terrain. J’adorerai rester. »

Les dirigeants sauront sans doute prendre soin de lui en lui offrant le contrat qu’il mérite. Le mariage entre Jalen Brunson et New York est parti pour durer.

