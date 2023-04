Jalen Brunson, Mark Cuban lâche ses vérités en épinglant son père !

Pendant que Jalen Brunson s'éclate aux New York Knicks, les Dallas Mavericks galèrent. Si le contrat du meneur à NY a beaucoup fait parler l'été dernier, le joueur de 26 ans a justifié la confiance de ses dirigeants cette saison.

Du côté du Texas, le départ du natif de New Brunswick représente un vrai regret. Notamment chez Luka Doncic. Probablement agacé par les critiques sur la gestion de ce dossier, le propriétaire des Mavs Mark Cuban a décidé de lâcher ses vérités.

Et pour justifier le départ Brunson, le boss texan a épinglé le père du joueur, Rick Brunson, assistant coach de Tom Thibodeau.

"Les choses se sont gâtées quand Rick a décidé de gérer la situation. C'est souvent le cas quand les parents prennent le pouvoir... Nous n'allions pas prendre une décision sur JB selon ce qu'Aaron (Mintz son agent, ndlr) dit des demandes de son père en juillet.

Et Nico (Harrison le GM, ndlr) me dit - à l'époque en février - : 'je suis d'accord avec toi, mais je pense que la concurrence de New York est trop liée à leur famille pour être surmontée'. Pourquoi ne pas le trader du coup ? Car on pensait pouvoir le faire changer d'avis.

Nous voulions le prolonger et le garder sur la saison. Nous pensions comme ça car JB n'arrêtait pas de nous dire qu'il aimait être ici. JB ne nous a jamais donné d'indication. Seuls les parents posaient problème. Même l'agent a dit que, dans le pire des cas, nous pourrions faire un 'sign-and-trade'.

Mais nous n'avons jamais connu le montant de l'offre (des Knicks, ndlr). Ils n'ont jamais donné les chiffres. On connait les chiffres désormais, et j'aurais payé ça sans hésiter, mais il ne serait tout de même pas revenu. Ce n'était pas par rapport à l'argent.

Il n'y a eu aucune négociation", a soufflé Mark Cuban face aux médias.