Jalen Brunson, son message fort sur son « effort » à 113 millions

Le meneur de jeu des New York Knicks Jalen Brunson a justifié sa prolongation cet été à un prix moins important.

Cet été, Jalen Brunson a prolongé aux New York Knicks pour 156,5 millions de dollars sur 4 ans. Un joli contrat bien évidemment pour le meneur de 27 ans. Mais en attendant l’été prochain, l’ancien joueur des Dallas Mavericks aurait pu toucher un véritable jackpot.

On parle d’un deal max estimé à 269 millions de dollars sur 5 ans. Et les dirigeants new-yorkais lui auraient bien évidemment accordé un tel chèque sans sourcilier. Cependant, il aurait entamé la flexibilité financière de son équipe.

Et pour être bien entouré, Brunson a donc réalisé cet "effort".

"Je réfléchis à chaque décision que je prends et je suis tout à fait à l'aise avec ce que j'ai fait. Il est évident que je suis bien loti, moi et ma famille, nous sommes bien lotis, c’est le plus important. Mais je veux gagner. Je veux gagner ici.

La victoire l'emporte sur tout ce que je fais individuellement. Les gens peuvent dire qu'ils veulent faire beaucoup de choses, mais tout dépend de leurs actions. Évidemment, cela ne garantit pas que nous gagnerons un titre. Je veux simplement faire ma part pour aider cette équipe à essayer d'en gagner un.

Ce qui compte, c'est l’aventure et je suis heureux d'en faire partie", a assuré Jalen Brunson face à la presse.

Effectivement, il y a parfois un monde entre les ambitions et les actes de certaines superstars. De son côté, Jalen Brunson, nouveau capitaine des Knicks, a prouvé son engagement total.

Mariage parfait : Jalen Brunson nommé capitaine des Knicks