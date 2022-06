Non, Jalen Brunson ne rencontrera pas le Heat

Parmi les agents libres les plus convoités de l’intersaison, Jalen Brunson devrait choisir entre les Dallas Mavericks et les New York Knicks. Il pencherait même clairement vers un départ pour la Big Apple. Donc, lorsque Chris Haynes de Yahoo Sports a annoncé qu’il devait rencontrer le Miami à l’ouverture de la Free Agency, la nouvelle a surpris la plupart des observateurs. Il semblerait que ce ne soit finalement pas au programme.

Selon Tim Reynolds, insider du Heat pour l’Associated Press depuis 20 ans, cette nouvelle est infondée. Il assure que la franchise n’a pas l’intention de négocier avec Brunson lorsqu’il sera officiellement agent libre. Le journaliste affirme même qu’aucune rencontre n’est prévue.

The Heat are not planning to meet with Jalen Brunson today, and they did not have such a meeting scheduled, per league source. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) June 30, 2022

Ce n’est pas particulièrement étonnant compte tenu de la marge salariale de Miami. L'équipe a de nombreux contrats garantis et l’extension de Tyler Herro comme priorité. Il est ainsi peu probable qu'elle se positionne sur le dossier.

Un sign-and-trade serait la seule option pour les finalistes de conférence, ce qui complique beaucoup son recrutement. Aussi, on imagine difficilement le front office de Pat Riley égaler l’offre de 110 millions de dollars sur quatre ans que devraient lui faire les Knicks.

Le lieutenant de Luka Doncic ferait évidemment du bien à l’effectif du Heat si les dirigeants ne croient plus au projet Kyle Lowry. Il s’est révélé très précieux en playoffs, dans le run des Mavericks jusqu’en Finales de conférence. Ses moyennes de 21,6 points, 4,6 rebonds et 3,7 passes en postseason le montrent parfaitement. Mais rien n'indique aujourd’hui que Miami est prêt à faire un changement si drastique dans son roster. Surtout après leur campagne plutôt réussie.

Jalen Brunson en Floride est donc une piste à balayer, au moins pour le moment. Il doit cependant rencontrer Dallas et New York dès le lancement de la Free Agency pour trancher définitivement. Ces deux options se maintiennent et il serait extrêmement surprenant que le meneur ne choisisse pas l’une des deux.

