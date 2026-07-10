Jalen Brunson assure qu'il doit une grande partie de sa progression à son passage chez les Mavericks, aux côtés de Luka Doncic.

Avant de devenir le leader des New York Knicks et de les conduire à leur premier titre NBA depuis 53 ans, Jalen Brunson a fait ses classes chez les Dallas Mavericks. Un passage que le meneur n'a manifestement pas oublié.

Invité du podcast By the Horns, Brunson est revenu avec beaucoup de gratitude sur ses quatre saisons passées au Texas.

Sélectionné au deuxième tour de la Draft 2018 par Dallas, Jalen Brunson pensait alors construire une longue carrière avec les Mavericks.

Même si son parcours l'a finalement conduit à New York, il estime que son développement doit beaucoup à son ancienne franchise.

« C'était formidable pour moi. Évidemment, je pensais au départ que j'allais rester là-bas très longtemps. J'ai appris auprès de Luka, de Rick Carlisle et de J-Kidd. Et je leur suis très reconnaissant. »

Brunson a poursuivi :

« Ils m'ont fait entrer en NBA. Ils m'ont permis d'être moi-même. Je me suis amélioré chaque année, donc je leur suis vraiment reconnaissant. »

Après avoir progressivement gagné du temps de jeu à Dallas, Jalen Brunson avait explosé lors de la saison 2021-2022.

Les Mavericks avaient toutefois refusé de lui offrir une prolongation de quatre ans pour 55 millions de dollars, ouvrant ainsi la voie à son départ lors de la free agency 2022.

Les Knicks lui avaient alors proposé un contrat de quatre ans et 104 millions de dollars, un pari largement rentabilisé. Depuis son arrivée à New York, Brunson a été sélectionné chaque année dans une All-NBA Team et vient de conduire la franchise au titre, en étant notamment élu MVP des Finales après une série exceptionnelle contre les San Antonio Spurs.

Malgré cette réussite, le meneur n'oublie donc pas que ses premières années passées aux côtés de Luka Doncic et sous les ordres de Rick Carlisle puis Jason Kidd ont joué un rôle majeur dans son ascension.