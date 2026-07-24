Detroit veut conserver Jalen Duren, mais la franchise refuse de compromettre sa flexibilité financière pour les prochaines saisons

Les Detroit Pistons veulent construire leur avenir avec Jalen Duren, mais pas à n'importe quel prix. Alors que le pivot est toujours restricted free agent, un dirigeant de la franchise a expliqué pourquoi les négociations restent compliquées malgré la volonté commune de poursuivre l'aventure.

« Les chiffres doivent être les bons »

Interrogé par Keith Smith de Spotrac, un dirigeant des Pistons a assuré que la franchise souhaitait conserver son intérieur sur le long terme, tout en refusant de compromettre sa flexibilité financière.

« Nous voulons très clairement que Jalen soit de retour avec nous la saison prochaine et au-delà. Si ce n'était pas le cas, nous aurions facilement pu conclure plusieurs sign-and-trade différents. Mais les chiffres doivent être les bons. Vous avez vu ce qui est arrivé à Boston, Oklahoma City et New York. »

Il poursuit en expliquant la logique de Detroit.

« Nous ne voulons pas être obligés de sacrifier des joueurs autour de Cade Cunningham et Jalen dans un an ou deux. »

Detroit pense déjà au futur

Après une saison 2025-2026 remarquable, conclue par une première sélection au All-Star Game et dans une All-NBA Team, Jalen Duren est éligible à une prolongation pouvant atteindre 287,1 millions de dollars sur cinq ans.

Pour l'instant, tout semble indiquer que les Pistons ne sont pas prêts à aller jusque-là. Les discussions n'auraient que très peu progressé et aucune autre franchise ne lui aurait encore soumis d'offre, malgré des intérêts évoqués du côté des Sacramento Kings et des Los Angeles Lakers.

Les dirigeants de Detroit expliquent leur prudence par les choix effectués récemment par plusieurs prétendants au titre. Les Boston Celtics, le Thunder d'Oklahoma City et les New York Knicks ont tous dû prendre des décisions difficiles pour préserver leur équilibre financier.

Les Pistons veulent éviter de se retrouver dans une situation similaire. Leur objectif reste de construire durablement autour de Cade Cunningham et de Jalen Duren, sans compromettre leurs chances de jouer le titre dans les années à venir.

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