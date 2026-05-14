La stat terrible qui accable Jalen Duren

Jalen Duren semblait parti pour signer une extension massive avec des centaines de millions de dollars à la clé après sa saison spectaculaire avec les Detroit Pistons. 19,5 points et 10,5 rebonds de moyenne. Une présence constante. Et même une capacité à hausser son niveau de jeu pour maintenir la franchise du Michigan en tête de la Conférence Est en l’absence de Cade Cunningham courant mars. Mais ses statistiques, en tout cas aux points, ont presque été divisées par deux depuis le début des playoffs.

Il pointe désormais à 10 unités après 12 rencontres. Ce n’est pas qu’il fait soudainement preuve de maladresse et balance brique sur brique. C’est pire. Il est tout simplement fantomatique. Comme s’il n’avait jamais été un joueur majeur de ce groupe. Comme s’il faisait juste partie du décors. Ce fut encore le cas la nuit dernière lors du Game 5 déterminant perdu en prolongation contre les Cleveland Cavaliers.

Le temps de jeu de Jalen Duren ne cesse de baisser et JB Bickerstaff ne l’a aligné que pendant 25 minutes, en le laissant notamment sur le banc dans le quatrième quart-temps. Parce que Paul Reed, oui, Paul Reed, est devenu le meilleur intérieur de Detroit sur cette série. Duren a donc terminé avec 9 points, 5 rebonds et 4 passes. C’est son sixième match sous les 10 points depuis le début des playoffs. Un constat terrible quand on sait qu’il égale ainsi son nombre de contre-performances au scoring en saison régulière alors qu’il avait pris part à 70 rencontres.

C’est comme si le jeune homme perdait 5 millions de dollars sur le montant de son futur contrat à chaque fois qu’il foule un parquet. Les négociations pourraient être compliqué et houleuses pendant l’intersaison au vu de ses prestations. S’il ne se réveille pas, le cauchemar va bientôt prendre fin. Alors, oui, Duren n’a que 22 ans, mais sa partition ne donne aujourd’hui aucune raison aux Pistons de lui filer le maximum qu’il aurait mérité si la saison s’était terminée en avril.

🎙️ Pourquoi les attaques s’effondrent pendant les playoffs